Já em Portugal a preparar o embate diante do Barcelona na próxima sexta-feira no Estádio da Luz, o Bayern Munique revelou a camisola principal para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O equipamento poderá, no entanto, ter estreia antecipada durante a final a oito da Liga dos Campeões, já que é um dos que o Bayern leva para Lisboa e é o principal da equipa germânica para a prova.

O Bayern Munique está nesta altura a estagiar em Lagos, no Algarve, onde vai permanecer até quinta-feira, dia em que segue para a capital e fará, já no Estádio da Luz, o último treino antes do duelo com o Barcelona.