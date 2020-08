Kylian Mbappé sorriu ironicamente perante o resultado do Manchester City-Lyon, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O avançado do PSG utilizou as redes sociais logo após o jogo para publicar duas palavras, mas que tinham um objetivo claro. «Farmers League [liga de agricultores]», escreveu o gaulês, com emojis de aplausos.

Ora, aquele termo - uma liga de camponeses - é usado muitas vezes por adeptos britânicos em referência à Ligue 1, em forma de gozo, e pelo facto de o campeonato francês ser aquele que mais jogadores cede à Premier League.

Portanto, o que Mbappé fez foi usar da ironia para brincar, ele próprio, com aqueles que menosprezam a Ligue 1.