Aos 90m! Eric Dier evita derrota do Mónaco na receção ao Man. City
Ex-Sporting empata a partida já perto do apito final
O Mónaco e o Manchester City empataram esta quarta-feira, por 2-2, em jogo referente à segunda jornada da Liga dos Campeões.
O sujeito do costume, Erling Haaland, voltou a mostrar como se faz e abriu o marcador aos 15 minutos de jogo, assistido por Gvardiol. Três minutos depois, o coletivo monegasco chegou ao empate através de Jordan Teze.
Ao cair do pano da primeira parte, Haaland bisou e permitiu ao Manchester City ir para intervalo a sorrir. Porém, o jogo só acaba quando o árbitro apita e Eric Dier, aos 90 minutos, fez o 2-2 na sequência de uma grande penalidade.
Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no lado do Manchester City. Matheus Nunes entrou aos 72 minutos.
No que toca à classificação, o Man. City segue em oitavo lugar, com quatro pontos. O Mónaco está em 30.º, com um.
