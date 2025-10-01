O Mónaco e o Manchester City empataram esta quarta-feira, por 2-2, em jogo referente à segunda jornada da Liga dos Campeões.

O sujeito do costume, Erling Haaland, voltou a mostrar como se faz e abriu o marcador aos 15 minutos de jogo, assistido por Gvardiol. Três minutos depois, o coletivo monegasco chegou ao empate através de Jordan Teze.

Ao cair do pano da primeira parte, Haaland bisou e permitiu ao Manchester City ir para intervalo a sorrir. Porém, o jogo só acaba quando o árbitro apita e Eric Dier, aos 90 minutos, fez o 2-2 na sequência de uma grande penalidade.

Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no lado do Manchester City. Matheus Nunes entrou aos 72 minutos.

No que toca à classificação, o Man. City segue em oitavo lugar, com quatro pontos. O Mónaco está em 30.º, com um.

