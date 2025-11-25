Ausência certa para o jogo com o Bayern Munique, na quarta-feira (20h00) para a fase regular da Liga dos Campeões, Viktor Gyökeres pode voltar à ação no Arsenal já no próximo fim de semana, na visita ao estádio do Chelsea para a Premier League, admitiu o treinador dos Gunners, Mikel Arteta.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção aos bávaros, o técnico espanhol fez o ponto de situação nos processos de recuperação do antigo avançado do Sporting e do internacional alemão Kai Havertz.

«Estão ambos a recuperar muito bem. Nos próximos dias, vão repetir os exames para percebermos como estão e se os podemos utilizar no fim de semana», referiu Arteta.

Viktor Gyökeres, o melhor marcador do Arsenal a par de Bukayo Saka, ambos com seis golos marcados, não joga desde 1 de novembro, quando sofreu uma lesão muscular no jogo com o Burnley.

Quanto a Kai Havertz lesionou-se num joelho em agosto, tendo disputado apenas 30 minutos esta temporada, na vitória frente ao Manchester United (1-0), na jornada inaugural da Liga inglesa.