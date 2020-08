As meias-finais da Liga dos Campeões mereceram uma observação do presidente francês, Emmanuel Macron. O líder gaulês recorreu às redes sociais para abordar o duelo franco-alemão na maior prova europeia.

«As meias-finais da Liga dos Campeões vão opor o PSG ao Leipzig e o O. Lyon ao Bayern. Tanto em Bruxelas como nos relvados, França e Alemanha, motores da Europa! A chanceler Merkel não me vai culpar por apoiar Paris e Lyon na terça e quarta-feira», escreveu.

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi...