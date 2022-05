Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em declarações no final do triunfo em Paris, sobre o Liverpool (1-0), na final da Liga dos Campeões:

«Foi tudo perfeito e pronto, estou muito feliz porque terminámos a temporada muito bem. Cumprimos os nosso plano bem ou muito bem, demos verticalidade ao jogo, estivemos muito fortes atrás e isso complicou o jogo do Liverpool mais tarde. Eles tiveram oportunidades, mas esse era o plano e correu bem. Uma mensagem? Ici c'est Paris.»