O Borussia Dortmund Dortmund recebeu e venceu a Atalanta por 2-0, com Guirassy em destaque. Com este resultado, vai para o jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions com uma vantagem importante.

Num jogo cujo início foi atrasado 15 minutos porque a equipa da casa ficou «presa» no trânsito, Serhou Guirassy não quis perder mais tempo e, aos três minutos, abriu o marcador. O avançado da formação alemã, numa jogada de insistência, fez o 1-0 de cabeça e chegou aos 16 golos na temporada.

Antes do intervalo, o avançado de 29 anos trocou de papel e assistiu Maximilian Beier aos 42 minutos que, «na cara do golo», não tremeu e carimbou a vitória diante da Atalanta que, depois de três vitórias seguidas, volta a perder.

A segunda mão está marcada para dia 25 de fevereiro, em Bérgamo, na New Balance Arena.