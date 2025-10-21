Escândalo nos Países Baixos, onde o campeão italiano, Nápoles, foi goleado pelo PSV por 6-2, na maior surpresa desta noite na Champions.

Um desfecho por poucos esperado, menos ainda depois de McTominay, à passagem da meia hora, ter adiantado os napolitanos no marcador. Porém, os neerlandeses deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, com um autogolo de Buongiorno e um golo de Saibari, que surgiram entre os minutos 35 e 38.

No início do segundo tempo, Dennis Man fez o 3-1, ele que bisaria à entrada dos derradeiros 10 minutos do tempo regulamentar, pouco depois da expulsão infantil de Lorenzo Lucca no Nápoles, que viu o vermelho direto por protestos.

McTominay ainda reduziu para os italianos aos 86 minutos, antes de Pepi e Driouech construírem mais dois golos para o PSV, fechando as contas do jogo num, à partida, impensável 6-2.

Numa terça-feira recheada de golos, o Inter venceu, na Bélgica, o Union Saint-Gilloise por 4-0, com golos de Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoglu e Esposito, enquanto o Borussia Dortmund derrotou o Copenhaga, na Dinamarca, por 4-2.

O português Fábio Silva marcou o quarto golo dos alemães, depois do bis de Felix Nmecha e de um penálti convertido por Bensebaini. Os nórdicos encurtaram distâncias com um autogolo de Anton e um tento de Dadason, um em cada parte.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?