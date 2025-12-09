Sem jogar desde janeiro deste ano, quando sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, Gabriel Jesus foi inscrito pelo Arsenal na Liga dos Campeões, por troca com o jovem Max Dowman.

Numa nota publicada no seu site, o Arsenal esclarece que a troca tem «efeitos imediatos» e que o avançado brasileiro pode regressar à competição já na quarta-feira (20h00), na Bélgica, frente ao Club Brugge.

Os Gunners referem ainda que Max Dowman, de apenas 15 anos, passará a integrar a lista B de inscrições na UEFA, destinada aos futebolistas mais jovens. Essa alteração obrigará o avançado a falhar os restantes encontros da fase regular da Liga dos Campeões.

Dowman, refira-se, lesionou-se, no passado fim de semana, num tornozelo ao serviço dos sub-21 do Arsenal.