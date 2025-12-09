Champions: Gabriel Jesus é inscrito pelo Arsenal e pode voltar após 11 meses
Internacional brasileiro substitui o lesionado Max Dowman na lista do clube londrino
Sem jogar desde janeiro deste ano, quando sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, Gabriel Jesus foi inscrito pelo Arsenal na Liga dos Campeões, por troca com o jovem Max Dowman.
Numa nota publicada no seu site, o Arsenal esclarece que a troca tem «efeitos imediatos» e que o avançado brasileiro pode regressar à competição já na quarta-feira (20h00), na Bélgica, frente ao Club Brugge.
Welcome back, Gabby 👏— Arsenal (@Arsenal) December 9, 2025
Gabriel Jesus is now registered to take part in UEFA Champions League action ✨
Os Gunners referem ainda que Max Dowman, de apenas 15 anos, passará a integrar a lista B de inscrições na UEFA, destinada aos futebolistas mais jovens. Essa alteração obrigará o avançado a falhar os restantes encontros da fase regular da Liga dos Campeões.
Dowman, refira-se, lesionou-se, no passado fim de semana, num tornozelo ao serviço dos sub-21 do Arsenal.