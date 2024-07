José Mourinho estreou-se com uma vitória no comando técnico do Fenerbahçe: na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a equipa turca venceu em casa do Lugano por 4-3.

Na Suíça, a formação da casa entrou melhor e adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Ayman El Wafi.

Depois, no entanto, veio o vendaval Edin Dzeko.

O avançado bósnio fez o empate em cima do intervalo de penálti, e operou a reviravolta logo no primeiro minuto do segundo tempo, servido por Tadic.

O Lugano ainda empatou aos 64 minutos, por Uran Bislimi, mas Dzeko completou o hat-trick logo a seguir, aos 67 minutos.

O 4-2 foi aos 74 minutos, da autoria de Ferdi Kadioglu, antes de Milton Valenzuela reduzir para 4-3 já nos descontos.

A segunda mão da eliminatória joga-se na próxima terça-feira, em Istambul.