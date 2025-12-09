Champions: onzes prováveis para o Bayern Munique-Sporting
Rui Borges debate-se com várias ausências antes de um jogo de exigência máxima na Alemanha
E agora? Esta formulação terá, nas últimas horas, agitado o semblante do treinador do Sporting, Rui Borges, que prepara, com várias ausências de peso, a visita a um Bayern Munique dominador em 2025/2026.
O dérbi com o Benfica, para o campeonato, trouxe uma série de dificuldades acrescidas aos leões, para lá das esperadas por qualquer adversário que visita a Allianz Arena, em Munique, onde ninguém sequer pontuou esta temporada, seja na Bundesliga ou na Liga dos Campeões.
Aos lesionados de longa data Nuno Santos e Zeno Debast, juntaram-se no boletim clínico sportinguista Francisco Trincão, Geovany Quenda e Pedro Gonçalves. E a estes há que acrescentar Georgios Vagiannidis, Gonçalo Inácio e Geny Catamo, que estão em dúvida. Tudo gente com preponderância na equipa.
Com tantos ausentes, o onze que o Sporting vai apresentar em Munique não deverá ser muito difícil de antever, até porque as opções de Rui Borges não abundam por esta altura.
ONZE PROVÁVEL DO SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, João Simões, Hidemasa Morita, Alisson Santos, Geny Catamo e Luis Suárez.
ONZE PROVÁVEL DO BAYERN MUNIQUE: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry e Harry Kane.
O Bayern Munique-Sporting, da sexta jornada da fase liga da Liga dos Campeões, joga-se esta terça feira (17h45), na Alemanha, e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.