Equipa-sensação da fase regular da Liga dos Campeões, o Qarabag voltou a espreitar uma surpresa em San Mamés, onde chegou a estar na frente do marcador, mas desta vez não foi capaz de segurar a vantagem até final, acabando derrotado pelo Athletic Bilbao por 3-1.

Depois de ter vencido o Benfica (3-2), em pleno Estádio da Luz, e o Copenhaga (2-0), o Qarabag silenciou San Mamés logo no minuto inicial, quando Leandro Andrade fez o 1-0.

Os azeris foram sempre uma equipa incómoda para o Athletic Bilbao, que ainda assim fez o que lhe competia. Assumiu o jogo, criou oportunidades, mas só conseguiu empatar perto do intervalo, por Guruzeta, num contra-ataque que se seguiu a uma boa oportunidade do Qarabag. Sintomático.

Até aí, quase nada correu bem aos bascos, que desesperavam com as perdas de tempo do guarda-redes adversário a cada reposição da bola em jogo e viram o seu capitão, Iñaki Williams, deixar o relvado lesionado, aos 36 minutos.

A segunda parte manteve o perfil imprevisível do jogo, com as duas equipas a espreitarem o golo, pese embora o maior ascendente do Athletic.

A reviravolta ficaria consumada aos 70 minutos com um grande golo de Robert Navarro, que instantes antes tinha rendido a estrela da companhia, Nico Williams. Uma decisão arriscada de Ernesto Valverde, mas que resultou em cheio.

Atrevido, o Qarabag ficou muito perto do empate aos 85 minutos, quando Berniche negou, em cima da linha de baliza, o golo a Kashchuk. Na resposta, Guruzeta bisou e fechou o encontro.

O Athletic Bilbao soma os primeiros pontos na fase liga da Champions, depois das derrotas frente a Arsenal (2-0) e Borussia Dortmund (4-1) nas duas primeiras jornadas. Quanto ao Qarabag sai pela primeira vez de um jogo de mãos a abanar na atual edição da prova.

Galatasaray aproveita erros alheios para vencer

Em Istambul, o Galatasaray levou de vencida o Bodo/Glimt por 3-1, somando o segundo triunfo na fase regular. O goleador Victor Osimhen bisou em 33 minutos - o segundo após uma «oferta» do defesa contrário Bjorkan - e esteve na origem do 3-0, apontado por Akgun, ao roubar a bola a Aleesami perto da área adversária.

À entrada para o derradeiro quarto de hora, Helmersen apontou o tento de honra dos noruegueses, que ainda não venceram na atual edição da Champions, mas sofreram em Istambul a primeira derrota na prova.

