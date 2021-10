Kevin de Bruyne, internacional belga do Manchester City, elegeu Robert Lewnadowski, avançado polaco do Bayern Munique, como o melhor jogador da atualidade.

«Se tivesse de escolher em função dos últimos dois anos, iria para Robert Lewandowski, por tudo o que ele fez e ganhou pelo Bayern Munique», atirou o talentoso médio do City no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do embate com o Club Brugge, para a Liga dos Campeões.

O avançado polaco estará em Lisboa, com o Bayern Munique, na próxima quarta-feira, para o primeiro de dois duelos com o Benfica, da fase de grupos da Champions.

O internacional belga também falou sobre o objetivo de vencer a Liga dos Campeões, depois de na última época o Manchester City ter perdido a final, no Estádio do Dragão, diante do Chelsea.

«Não ganhamos, mas estamos a tentar novamente. Espero que ainda o possamos conseguir enquanto cá estiver. Estou muito satisfeito com o que conseguimos como equipa nos últimos seis anos», comentou ainda.