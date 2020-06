A final da Liga dos Campeões de 2019/2020, atribuída esta terça-feira ao Estádio da Luz, em Lisboa, vai ser a 11.ª final de uma competição europeia, entre as de clubes e seleções, realizada em Portugal.

A atribuição do título europeu mais importante de clubes torna-se na oitava final europeia na região da grande Lisboa e a sexta no Estádio da Luz, entre o antigo e o novo. Das outras, uma foi em Alvalade e em Oeiras.

Fora da região da capital, o Estádio do Dragão, no Porto, acolheu a final a final mais recente, a da Liga das Nações, em 2019. Na mesma cidade, o Bessa já foi palco de uma final. No centro, em Viseu, o Estádio do Fontelo também já foi palco de uma das dez anteriores finais europeias no país. A primeira decisão europeia em território luso foi em 1961.

Lisboa vai acolher a final a oito da Liga dos Campeões em agosto, entre os dias 12 e 23, englobando os jogos dos quartos de final, meias-finais e final, todas as eliminatórias a um só jogo.

AS DEZ ANTERIORES FINAIS EUROPEIAS EM PORTUGAL:

Liga das Nações:

2019, Estádio do Dragão, Porto: Portugal-Holanda, 1-0

Liga dos Campeões:

2013/2014, Estádio da Luz, Lisboa: Real Madrid-At. Madrid, 4-1

Europeu Sub-21:

2006, Estádio do Bessa, Porto: Holanda-Ucrânia, 3-0

Taça UEFA:

2004/2005, Estádio José Alvalade, Lisboa: Sporting-CSKA Moscovo, 1-3

1982/1983 (2.ª mão), Estádio da Luz, Lisboa: Benfica-Anderlecht, 1-1

Europeu de seleções:

2004, Estádio da Luz, Lisboa: Portugal-Grécia, 0-1

Europeu Sub-17:

2003, Estádio do Fontelo, Viseu: Portugal-Espanha, 2-1

Taça das Taças:

1991/1992, Estádio da Luz, Lisboa: Werder Bremen-Mónaco, 2-0

Taça dos Campeões Europeus:

1966/1967, Estádio Nacional, Oeiras: Celtic-Inter Milão, 2-1