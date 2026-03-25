Ex-Arsenal ignora Sporting e já vê Barcelona: «Nem quero imaginar...»
Paul Merson já aponta a duelo dos «gunners» com a equipa espanhola nas meias-finais da Champions
Paul Merson já aponta a duelo dos «gunners» com a equipa espanhola nas meias-finais da Champions
O antigo internacional inglês e ex-atleta do Arsenal, Paul Merson, abordou o que resta da época 2025/26 à equipa, após a derrota na final da Taça da Liga ante o Manchester City, crendo que a equipa só vai ganhar a Premier League. Por outro lado, não perspetiva sucessos na Taça de Inglaterra e na Liga dos Campeões, prova na qual já vê os «gunners» nas meias-finais ante o Barcelona… ignorando o duelo dos quartos de final com o Sporting.
«Na Liga dos Campeões, olho para o Barcelona – que o Arsenal está a caminho de defrontar nas meias-finais – e o Arsenal não tem a velocidade necessária para incomodar a linha alta do Barcelona», referiu Paul Merson, em declarações à Sky Sports.
«Os atacantes não são eletrizantes, não são como Anthony Elanga ou Anthony Gordon, que causaram problemas ao Barcelona nos oitavos de final», apontou, em alusão ao duelo do Barcelona ante o Newcastle, que os espanhóis superaram com uma vitória por 7-2 em casa, depois do empate a um golo em Inglaterra.
«Nem quero imaginar o que o Barcelona poderia fazer com o Arsenal», concluiu Merson, de 58 anos, que fez formação no clube londrino, pelo qual jogou como sénior entre 1986/97 e 1996/97.