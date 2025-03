O antigo internacional inglês, Rio Ferdinand, deixou rasgados elogios à exibição de Lamine Yamal, após a vitória por 3-1 frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões.

«Lamine Yamal - nunca vi nada como ele em toda a minha vida - ninguém está a fazer o que ele fez ao mesmo nível com tanta consistência!», escreveu Ferdinand na rede social X.

Lamine Yamal - not seen anything like him in my lifetime at this age - no one is doing what he has done at the same level with such consistency! #Yamal #Barcelona