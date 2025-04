Davide Frattesi foi o grande herói do Inter no terreno do Bayern Munique (2-1), esta terça-feira, depois de marcar o golo da vitória aos 88 minutos.

Após a partida, o médio italiano revelou que foi um golo especial, visto que a avó morreu uns dias antes.

«Na minha vida, sempre pensei que a minha melhor qualidade era a minha mentalidade e que nada nem ninguém poderia afetar-me. Quando tive de lidar com isto, tive dificuldades. Era muito apegado à minha avó e não estava acostumado a vê-la assim. Foi difícil, mas esta noite ela teve mão nisto e espero que tenha dado alguns gritos lá em cima», disse o jogador à Sky Sport Italia.

O Inter venceu o Bayern por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O segundo jogo está marcado para dia 16, às 20h.