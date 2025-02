Pep Guardiola lamentou os erros do Manchester City diante do Real Madrid. Os «citizens» tiveram a vitória no bolso, mas, na reta final, permitiram a reviravolta dos «merengues», que venceram por 3-2 no Etihad.

«Já aconteceu muitas vezes, porque não consigo encontrar a solução. Isto já aconteceu muitas vezes. Foi o ano em que o Real Madrid esteve melhor, tivemos um bom resultado e deixámos escapar», disse o treinador catalão, que se mostrou confiante, ainda que com reservas, numa «remontada» no Bernabéu.

«Vamos tentar, claro, mas emocionalmente é difícil. Viajaremos para Madrid para ver o que podemos ajustar», frisou.

Guardiola assumiu que o City tem «menos opções» de seguir em frente na Liga dos Campeões e reconheceu que as «ofertas» ao Real Madrid ditaram o desfecho da partida.

«É difícil de lidar, mas o facto é que acontece muito connosco. Quando estás a ganhar 2-1, não sabes se avanças ou recuas, é normal. Os jogadores tomaram as suas decisões no momento e às vezes dão certo e noutras não. Tentaremos melhorar para outros jogos. O Real Madrid jogou muito bem, teve oportunidades, uniu-se melhor do que nos outros jogos. Não sabíamos como lidar com isso. Poderíamos ter vencido, mas não aguentámos o resultado. Estou aqui há muitos anos e somos uma equipa extraordinária, mas neste momento não consigo lidar com esta situação. Isto acontece muito connosco», sublinhou.

«A derrota é de todos, não apenas dos jogadores. Não culpo apenas um, isso é ridículo. É a verdade. Eles querem, correm, esforçam-se, mas não somos estáveis. Não foi exceção, acontece muito connosco. Mas temos de aprender e continuar», afirmou ainda.

Manchester City e Real Madrid defrontam-se na Champions pela quarta época consecutiva, mas esta versão dos madrilenos foi aquela que Guardiola sentiu ser superior.

«Interpreta-se sempre de maneira errada, mas de todos os jogos que disputámos, este foi o melhor deles», concluiu.