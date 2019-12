O sorteio da Liga dos Campeões ditou o reencontro entre o Real Madrid e Guardiola, treinado catalão que tantas vezes defrontou os merengues a defender as cores do Barcelona.

Agora ao serviço do Manchester City, Guardiola vi voltar a Madrid e, nesta terça-feira, elogiou o histórico do adversário na Champions.

«O Real Madrid é o rei desta competição. Comparando connosco, tem mais experiência, mas para nós vai ser incrível. Vamos tentar fazer o melhor possível, confio na minha equipa», disse, na primeira declaração pública após o sorteio.

O treinador dos citizens elogiou também Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, assumindo ser alguém que admira.

«Quando saí do Barcelona [enquanto jogador], queria jogar na Juventus com o Zidane, mas não foi possível. Já falei três ou quatro vezes com ele e a impressão que tenho é que ele é uma pessoa incrível. Admiro-o e é verdadeiramente bom que este tido de pessoas esteja no futebol», completou.