Na véspera do reencontro com Xabi Alonso para um escaldante Real Madrid-Manchester City, Pep Guardiola, treinador da equipa inglesa, deixou os jornalistas perplexos com a forma como deixou um conselho ao técnico dos Merengues: «Que mije com a dele que eu mijo com a minha. E como não vai mijar colónia, vai correr tudo bem.»

A tirada marcou uma conferência de imprensa em que um Guardiola livre de amarras admitiu que «o Barcelona e o Real Madrid são difíceis de treinar pela pressão, porque tudo gira em torno de ganhar jogos», e explicou as diferenças entre o futebol inglês e o espanhol: «Lá (Inglaterra) não vês jornalistas no balneário. É essa a diferença.»

Guardiola reencontra Xabi Alonso, que treinou no Bayern Munique, para um dos jogos da noite na Champions. «Desejo-lhe o melhor, mas o seu futuro é uma incógnita para mim», disse o técnico do City, quando questionado sobre a possibilidade de o Real trocar de treinador caso não consiga um bom resultado esta quarta-feira.

O Real Madrid recebe o Manchester City, a partir das 20h00, para a sexta jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Os espanhóis seguem no sexto lugar da tabela classificativa com 12 pontos, mais dois do que os ingleses, que ocupam o 12.º posto.