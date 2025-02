Com Lionel Messi e companhia a caminho, na Jamaica não se fala de outra coisa. O duelo do Inter Miami frente ao Cavalier, dos 16 avos de final da Champions da América do Norte, agendada para meados de março, motivou uma corrida às bilheteiras, com o Estádio Nacional, na capital Kingston, a ver os 35 mil lugares preenchidos em menos de uma hora.

A infraestrutura, uma referência naquela ilha caribenha, é utilizada pelo clube jamaicano nos jogos de maior mediatismo, sobretudo os de cariz internacional, com o Cavalier a reservar o seu mais modesto estádio East Field Kingston (3 mil lugares) para as lides internas.

A primeira visita de Messi à Jamaica para uma partida oficial de futebol gerou uma enorme onda de entusiasmo no país, sendo vista pela imprensa local como o maior jogo da história do Cavalier e, até, como um acontecimento de grande importância para o desporto do país, mais habituado a ser destacado noutras modalidades, com o atletismo à cabeça.

O Inter Miami apurou-se para os 16 de avos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF depois de ter afastado o Sporting Kansas City, na primeira eliminatória, com um agregado favorável de 4-1. No seu caminho surge, agora, o Cavalier, vencedor da última Taça do Caribe.

A primeira mão da ronda joga-se a 5 de março, em Miami. Na semana seguinte, a capital jamaicana vai parar para ver jogar Messi e companhia.