Inter de Milão e Milan vão reencontrar-se esta temporada, desta feita nas meias-finais da Liga dos Campeões. Na antevisão ao jogo desta quarta-feira, o treinador nerazzurri, Simone Inzaghi, lembrou o percurso da equipa até esta fase da prova.

«É um jogo muito importante, sabemos o que representa: não é um dérbi, é o dérbi. Estou bastante sereno, vi os rapazes muito concentrados. Será um jogo que se vai ficar decidido em 180 minutos. Depois de ter passado um grupo com Barcelona e Bayern, a equipa está muito consciente das suas capacidades. FC Porto e Benfica também foram dois obstáculos muito difíceis de ultrapassar, faltando ainda um para chegar à final», anteviu.

Um dos temas da conferência de imprensa foi Rafael Leão, que está em dúvida para a primeira mão em San Siro.

«Todos conhecemos as qualidades do jogador, mas a sua possível presença não vai atrapalhar o nosso plano de jogo. Sabemos que o Milan não é só uma equipa de contra-ataque, tem um drible excelente, sabe jogar. Teremos de estar bem em todas as fases do jogo. Não tenho a certeza quanto à presença do Leão em campo, mas sabemos das suas qualidades. Cada jogador vai ser chamado a dar o seu melhor», frisou.

O encontro da primeira mão das meias-finais, entre Inter e Milan, está agendado para as 20h00 desta quarta-feira e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol. Já esta terça-feira, Real Madrid e Manchester City medem forças na outra meia-final.