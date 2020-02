O campeão europeu Liverpool parte para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com uma desvantagem de 1-0 sofrida esta terça-feira ante o Atlético de Madrid, em Espanha, mas para Jurgen Klopp, há ainda uma «segunda parte» para jogar em Anfield. E utilizou uma frase curiosa, para a receção à equipa de Diego Simeone, a 11 de março.

«Bem-vindos a Anfield, isto ainda não acabou», referiu Klopp, em declarações à BT Sport, no final do jogo.

«Não é exatamente o que deveria acontecer, mas aconteceu. Foi a luta e a atmosfera que esperávamos, mas amei certas partes do nosso jogo. Estamos com 1-0 de desvantagem ao intervalo e jogamos a segunda parte no nosso estádio», antecipou, frisando que Sadio Mané «foi o alvo» do Atlético.

«Foi claro. Eles queriam ter a certeza que ele via um cartão amarelo. Está só no intervalo, mas precisas de ser realmente forte como árbitro nesta atmosfera. Nos primeiros 30 minutos, três dos jogadores deles caíram no relvado e não sei para quê. Não culpo ninguém. Estou bem», referiu.

Mané viu um cartão amarelo aos 40 minutos e foi já substituído por Klopp, que justificou a decisão para evitar que o africano visse um segundo cartão amarelo que ditasse a expulsão.