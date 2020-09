Ainda não foi desta que o PAOK Salónica chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões e é nela que o Krasnodar, carrasco do FC Porto há um ano, está pela primeira vez na sua curta história. Na Grécia, esta noite, a equipa russa aplicou os mesmos números da primeira mão do play-off (vitória por 2-1) e está entre a elite milionária de 2020/2021.

Final infeliz de apuramento para a equipa treinada pelo português Abel, que tinha deixado para trás o Benfica na terceira pré-eliminatória. Os helénicos seguem para a Liga Europa.

É também, na ótica do ranking da UEFA, um final de play-off pouco satisfatório para Portugal, que só vai ter o FC Porto como representante na fase de grupos. A Rússia vai ter três: o Krasnodar junta-se a Zenit e Lokomotiv Moscovo.

Em campo, os golos surgiram na segunda parte, os três num espaço de cinco minutos. Um autogolo de Michailidis, ao minuto 73, na tentativa de cortar um cruzamento, deixou os russos na frente. El Kaddouri ainda fez o 1-1 ao minuto 77, mas o Krasnodar dissipou as dúvidas no minuto seguinte, com um golo de Cabella, para o 1-2 no marcador do jogo e para o 4-2 favorável aos comandados de Murad Musaev na eliminatória.

À estreia do Krasnodar na fase de grupos da Liga dos Campeões, junta-se a do Midtjylland, da Dinamarca, que começou mal a noite, mas acabou a golear o Slavia Praga, por 4-1, após o 0-0 da primeira mão, na República Checa.

Olayinka, aos três minutos, deu vantagem aos checos, mas a equipa da casa teve 25 minutos finais de sonho e deu a volta. Com o ex-P. Ferreira Awer Mabil e com o ex-Gil Vicente Kraev em campo, o Midtjylland empatou por Kaba (65m). Scholz (83m), Onyeka (88m) e Dreyer (90+1m) completaram o êxito.

Quem também segue para a fase de grupos é o Salzburgo, que voltou a bater o Maccabi Tel Aviv. Desta feita, na Áustria, a equipa de Jesse Marsch venceu por 3-1, terminando com um agregado favorável de 5-2, após o triunfo por 2-1 em Israel.

Daka bisou para a equipa da casa, com golos aos 16 e 68 minutos. Pelo meio, Karzev empatou à meia hora de jogo para o Maccabi e, em cima do intervalo, Szoboszlai, de penálti (45m), fizera o 2-1 para o Salzburgo.

Russos, dinamarqueses e austríacos fecham, assim, o lote de 32 clubes que vai a sorteio às 16 horas desta quinta-feira, em Genebra, Suíça.