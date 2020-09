Está definido o alinhamento para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/2021, para o qual o FC Porto, único representante português, já conhece todos os possíveis adversários.

Krasnodar e Salzburgo, apurados esta quarta-feira, entram para o pote 3 e podem ser rivais dos dragões, que tem ainda como novo possível oponente o Midtjylland, que preencheu a outra das últimas três vagas e está no pote 4.

O FC Porto, como já se sabia, está inserido no pote 1. Os azuis e brancos sabem que vão evitar, além dos bávaros, o Sevilha (vencedor da Liga Europa), o Real Madrid, o Liverpool, a Juventus, o PSG e o Zenit.

De recordar que o posicionamento no pote 1 é composto pelos vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, mais o campeão dos seis países melhor classificados no ranking. Do pote 2 ao 4, a composição é feita pelo coeficiente dos clubes no ranking da UEFA.

O sorteio realiza-se às 16 horas desta quinta-feira, em Genebra, Suíça. Pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Pote 1:

Bayern Munique

Sevilha

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit

FC PORTO

Pote 2:

Barcelona

Atlético Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

Pote 3:

Dínamo Kiev

Salzburgo

Leipzig

Inter de Milão

Olympiakos

Lazio

Krasnodar

Atalanta