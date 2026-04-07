Real Madrid e Bayern Munique iniciam, esta noite, a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas o jogo vai aquecendo nos bastidores.

Lothar Matthäus, figura histórica dos bávaros, criticou os madrilenos e Vinicius Júnior, focando-se sobretudo no boicote dos Merengues à gala da Bola de Ouro de 2024.

«O Rodri (Manchester City) foi eleito o melhor jogador do Mundo e eles disseram que foi injusto, que devia ter sido um jogador deles. Não se faz isso, por respeito pelos adversários», referiu o antigo futebolista, hoje com 65 anos, à estação Sky.

Em 2024, Vinicius Júnior era visto como um dos grandes favoritos à conquista da Bola de Ouro, tendo terminado a eleição na segunda posição.

Para Matthäus, o avançado brasileiro é «um grande jogador, mas está sempre a provocar» os adversários. «Depois, quando sofre uma falta, reclama e chora. É típico dele», acrescentou.