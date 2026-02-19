A forma como José Mourinho, treinador do Benfica, lidou com o caso Vinícius, deixando reparos à forma como o brasileiro festejou o golo que marcou na Luz, foi condenada pelo internacional francês Mikaël Silvestre. «Pela sua reputação, ele desiludiu-nos», desabafou o antigo defesa à estação Sky Sports.

Comentando as acusações de racismo de que Vinícius diz ter sido alvo, Silvestre sente que Mourinho «tentou iludir toda a gente» ao optar por colocar o foco nos festejos do avançado do Real Madrid após o 1-0.

«Mas não somos ingénuos, todos vimos o que aconteceu», acrescentou o ex-futebolista, hoje com 48 anos, que fez carreira em clubes como o Inter Milão, o Manchester United e o Arsenal.

«Ter desviado o assunto e até criticado o comportamento de Vinícius Júnior por ter comemorado o golo daquela forma não é a atitude que um treinador do nível de Mourinho deveria ter. Esperávamos mais. Espero que ele esteja arrependido do comentário que fez durante o jogo e também depois, na conferência de imprensa», sentenciou Mikaël Silvestre.