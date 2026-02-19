As críticas do treinador do Benfica, José Mourinho, à forma como Vinícius Júnior festejou o golo que deu a vitória ao Real Madrid na Luz, episódio que antecedeu a polémica com Prestianni, não caíram bem ao internacional francês Samir Nasri, que recordou episódios passados protagonizados pelo técnico português para afirmar: «Ele não tem o direito de dizer o que disse.»

Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo entre águias e merengues, para o play-off da Liga dos Campeões, Mourinho referiu: «Falei com ele (Vinícius) e disse-lhe: “Marcas um golo do outro mundo, porque é que festejas assim? Por que não festejas um golo como o Di Stéfano, o Eusébio ou o Pelé, com a alegria de seres um jogador do outro mundo?”».

As palavras do técnico do Benfica foram criticadas pelo antigo médio do Arsenal e do Manchester City, Samir Nasri. «O jogador (Vinícius) foi assobiado durante 90 minutos e queria marcar. Para além disso, é ele (Mourinho) quem o diz», disse, ao Canal+, antes de lembrar algumas celebrações mais efusivas do treinador português.

«Quando o Inter Milão se qualificou (para a final da Liga dos Campeões em 2010) frente ao Barcelona, ele deu a volta ao estádio. No Manchester United, escorregou de joelhos por 20 metros, pensava que era o Thierry Henry a festejar», criticou o francês, hoje com 38 anos.