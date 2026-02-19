Nasri critica Mourinho: «Não tem o direito de dizer o que disse»
Antigo futebolista recorda episódios do passado em resposta aos reparos feitos pelo treinador do Benfica aos festejos de Vinícius na Luz
As críticas do treinador do Benfica, José Mourinho, à forma como Vinícius Júnior festejou o golo que deu a vitória ao Real Madrid na Luz, episódio que antecedeu a polémica com Prestianni, não caíram bem ao internacional francês Samir Nasri, que recordou episódios passados protagonizados pelo técnico português para afirmar: «Ele não tem o direito de dizer o que disse.»
Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo entre águias e merengues, para o play-off da Liga dos Campeões, Mourinho referiu: «Falei com ele (Vinícius) e disse-lhe: “Marcas um golo do outro mundo, porque é que festejas assim? Por que não festejas um golo como o Di Stéfano, o Eusébio ou o Pelé, com a alegria de seres um jogador do outro mundo?”».
As palavras do técnico do Benfica foram criticadas pelo antigo médio do Arsenal e do Manchester City, Samir Nasri. «O jogador (Vinícius) foi assobiado durante 90 minutos e queria marcar. Para além disso, é ele (Mourinho) quem o diz», disse, ao Canal+, antes de lembrar algumas celebrações mais efusivas do treinador português.
«Quando o Inter Milão se qualificou (para a final da Liga dos Campeões em 2010) frente ao Barcelona, ele deu a volta ao estádio. No Manchester United, escorregou de joelhos por 20 metros, pensava que era o Thierry Henry a festejar», criticou o francês, hoje com 38 anos.