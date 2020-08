Thiago Silva está a viver os últimos dias como jogador do Paris Saint-Germain e nada melhor do que despedir-se da equipa da capital francesa do que com a presença inédita na final da Liga dos Campeões.

Ao fim de oito épocas no clube, o brasileiro vai conseguir despedir-se com um jogo que procurava há vários anos, conforme assumiu no final da partida.

«É um sentimento de muita alegria. Desde a minha chegada ao clube, em 2012, que procurávamos chegar à final e houve sempre alguns contratempos. E ficámos com um peso, sobretudo pelas três eliminações nas últimas épocas, nos oitavos de final. Algumas derrotas caíram nas minhas costas por ser o capitão, mas estou aqui para dar a cara, sempre estive», começou por dizer.

O segredo, na opinião do capitão dos parisienses foi a mentalidade e a união do plantel, diferente de épocas anteriores.

«Este ano viemos com uma mentalidade diferente. Hoje sinto que somos um grande grupo. Não só dentro de campo, mas também fora dele. E a partir do momento em que as coisas funcionam dessa forma, não tem por onde dar errado. Pode dar errado porque é futebol e tudo pode acontecer, mas estamos mais próximos do êxito», defende.

Questionado sobre a certeza de ser o último jogo que fará com a camisola do PSG, Thiago Silva assumiu que será a melhor forma de se despedir.

«Não sabia se o jogo com a Atalanta era o meu último no clube, ou se seria este, mas agora tenho a certeza que o próximo será o último. Mas espero que seja de uma forma vitoriosa e que possamos estar num dia abençoado», disse, garantindo que não tem acordo com qualquer equipa para continuar a jogar.

«Não tenho contrato assinado com nenhum outro clube, apenas com o PSG. Mas tenho a certeza de que vou ser feliz onde quer que seja», assegurou.

Já sobre Neymar, e a possibilidade de a conquista da Liga dos Campeões o deixar mais próximo de ser eleito o melhor jogador do mundo, Thiago Silva defende que o compatriota merecer vencer o troféu, mesmo que não erga a ‘Orelhuda’.

«Ganhando ou não a Champions, acho que o Neymar tem potencial para ganhar a Bola de Ouro. É um objetivo dele e acho que este ano fez coisas incríveis. O momento dele vai chegar, só tem de trabalhar como tem vindo a fazer e todos vamos festejar com ele», finalizou.

Recorde-se, porém, que a France Football já anunciou que em virtude da pandemia, não vai atribuir o galardão relativo a 2020.