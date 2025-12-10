De final em final, com a fase a eliminar da Liga dos Campeões no pensamento, o Benfica recebe o Nápoles, esta quarta-feira, num duelo de exigência máxima que deve levar José Mourinho a apresentar a versão que melhores resultados tem garantido às águias em jogos deste calibre.

Um meio-campo reforçado, com Fredrik Aursnes e Heorhiy Sudakov nas alas e Leandro Barreiro a jogar no apoio a Pavlidis, baterá de frente com um adversário que tem em Scott McTominay e o regressado à Luz, David Neres, as principais figuras… elegíveis para irem a jogo esta noite.

CONFIRA A GALERIA COM OS ONZES PROVÁVEIS

É que, mesmo que Mourinho se force a não rir das ausências no campeão italiano, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, entre outros lesionados nos napolitanos, levariam a equipa de Antonio Conte para uma outra dimensão, o que também aconteceria com os encarnados se pudessem contar com Dodi Lukébakio.

Benfica e Nápoles defrontam-se, esta noite (20h00), em Lisboa, para a sexta jornada da fase regular da Champions. Um jogo para acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.