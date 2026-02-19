Na sequência da polémica desencadeada pelo episódio que envolveu Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior no último Benfica-Real Madrid, um grupo de antigos futebolistas sugere que falar durante o jogo com a boca tapada passe a poder ser punido pelo árbitro.

O painel de conselheiros da FIFA diz estar a «procurar formas de sancionar os jogadores que taparem a boca» durante discussões não relacionadas com o jogo em si.

«Uma coisa é falar de questões táticas com companheiros de equipa ou ter uma discussão casual, mas este foi um caso claro de ódio de um jogador contra outro. Possivelmente, vamos precisar de sancionar este tipo de conduta», explicou Mikaël Silvestre à Sky Sports, referindo-se à polémica da última terça-feira, no Estádio da Luz.

«É difícil para o árbitro ter provas do que aconteceu para que possa haver uma investigação rápida, porque o jogo da segunda mão é apenas sete dias depois. E se for possível provar algo, o jogador (Prestianni) não deveria jogar essa partida», acrescenta o francês, que sugere até possíveis punições: «Deveria haver uma suspensão exemplar e obrigar o jogador a frequentar um programa de educação porque este tipo de comportamentos não deveriam ser possíveis.»