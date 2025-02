Vinicius Júnior foi eleito pela UEFA o melhor em campo na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City (3-2), mas essa foi apenas uma das respostas do brasileiro às provocações dos ingleses.

Ainda antes do jogo começar, os «citizens» publicaram, nas redes sociais, uma fotografia de Vinicius nos corredores do Etihad, na qual se vê o brasileiro a dar de caras com um poster gigante de Rodri a beijar a Bola de Ouro – a fotografia foi excluída do Instagram, mas mantém-se no X.

Ora, importa recordar, o troféu do ano passado foi entregue ao espanhol, uma decisão que motivou muitas críticas do Real Madrid e de Vinicius, que ficou no segundo lugar.

Assim que entrou em campo, o avançado dos madrilenos foi confrontado com mais uma provocação. Enquanto Rodri filmava tudo, uma tarja gigante ergueu-se nas bancadas com a frase «Stop Crying Your Heart Out (Para de chorar com todo o teu coração)» e o espanhol a beijar a Bola de Ouro. Esta é uma das músicas mais conhecidas da banda Oasis, dos irmãos Liam e Noel Gallagher, adeptos do Manchester City.

«Eu vi a tarja, mas sempre que os adeptos adversários fazem alguma coisa, eles dão-me mais força para fazer um grande jogo e aqui consegui. Eles conhecem a nossa história, tudo o que fazemos nesta competição», disse o camisola 7 do Real Madrid aos microfones da Movistar.

De resto, durante o jogo, além de dar a assistência para o golo decisivo de Jude Bellingham, Vinicius escutou provocações da bancada e fez questão de apontar para o «patch» da camisola do Real Madrid, que mostra as 15 Champions já conquistadas pelo emblema madrileno.