Na véspera do jogo diante do Liverpool, o plantel e a equipa técnica do PSV prestaram uma homenagem ao internacional português Diogo Jota, falecido a 3 de julho.

A comitiva neerlandesa deixou uma coroa de flores e um cachecol alusivo ao encontro entre as duas equipas no memorial criado nas imediações de Anfield Road.

O momento foi assinalado pelo clube dos Países Baixos através de uma publicação nas redes sociais: «Unidos como um só».

O Liverpool e o PSV entram em campo nesta quarta-feira, às 20h00, num jogo a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões.