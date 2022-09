O campeão europeu iniciou a defesa do título com uma vitória lapidar: na deslocação ao terreno do Celtic, que teve o português Jota como titular e em campo até aos 82 minutos, o Real Madrid venceu por 3-0, num jogo em que até Hazard marcou.

A vitória começou a ser construída com um golo de Vinicius Junior, que respondeu da melhor forma a um cruzamento de Valverde e depois foi dar espetáculo... a dançar.

Quatro minutos depois, Modric fez o 2-0 de trivela, com um remate dentro da área, e aos 77 minutos surgiu então o golo de Hazard, que fechou a contagem e garantiu um triunfo fabricado com três golos na segunda parte do jogo.

A grande surpresa da noite chegou da Alemanha, onde o Leipzig teve André Silva em campo o tempo todo, mas não evitou uma surpreendente goleada do Shakhtar Donetsk (1-4).

A formação ucraniana não tem nada a ver com a equipa que era antes do início da guerra: basta dizer que só teve um estrangeiro de início (o brasileiro Lucas Taylor) e mais dois no banco (o croata Djurasek e Traoré, do Burkina Faso). De resto, eram todos ucranianos.

O extremo Shved, contratado ao Malines, foi a figura da partida, aos fazer dois golos: o primeiro lugar aos 16 minutos. O Leipzig ainda empatou, aos 57 minutos, por Simakan, mas o mesmo Shved, logo no minuto a seguir, Mudryk e Traoré, aos 76 e 85 minutos, construíram a goleada.