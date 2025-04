O Arsenal venceu o Real Madrid (3-0) e colocou-se em boa posição para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, muito graças ao contributo de Declan Rice, que bisou ao cobrar de forma certeira dois livres. No entanto, nem todos ficaram impressionados com os remates do internacional inglês, como foi o caso de Wesley Sneijder, que apontou culpas à barreira «merengue».

«A barreira não estava posicionada corretamente para o primeiro golo. [Courtois] presume que é o Saka quem vai cobrar, porque ele é canhoto», começou por dizer o antigo internacional neerlandês no Ziggo Sport.

«Ele podia mover a barreira um pouco mais para a direita, para poder tomar o seu próprio canto. Um jogador destro nunca deveria poder rematar por volta da barreira daquele ângulo. Não podes permitir. Parece um bocado de loucos o que vou dizer agora… Parece muito difícil, mas, para um jogador destro, é muito fácil. Se chutares bem, esta é uma bola muito fácil. Quando estás em campo, vês que a bola tem de passar pela barreira por aquele lado. A barreira estava muito para a esquerda», completou.