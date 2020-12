O futebolista português Francisco Trincão diz que não há como escolher entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, porque na sua opinião são os dois melhores do mundo.

«É impossível dizer, são os dois melhores do mundo, distintos e para mim são os melhores, não posso dizer um», afirmou, ao final desta manhã, na conferência de imprensa prévia ao jogo com o Ferencvaros, da quinta jornada da Liga dos Campeões, dizendo ainda que é «uma questão de tempo» até ver um Trincão semelhante ao que se viu no Sp. Braga no rendimento direto de golos e assistências.

«Quero jogar os jogos todos e os meus companheiros também, mas isso é o trabalho do treinador. Eu tenho de fazer o meu trabalho e depois o treinador é que decide», referiu, descartando uma hipotética saída da equipa no final da época, caso seja pouco utilizado.

O Barcelona joga na Hungria às 20 horas de quarta-feira.