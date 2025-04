Dani Carvajal pegou-se com Bukayo Saka à entrada para o túnel do Santiago Bernabéu, no final da primeira parte.

O capitão do Real Madrid, que ficou de fora por estar lesionado, saudou os colegas de equipa e alguns adversários, mas quando chegou o avançado inglês teve uma reação mais agressiva. Carvajal agarrou Saka, depois de palmadas no peito e na cara do atacante, antes de uma troca de palavras. Saka pareceu pouco interessado em ouvir o que o espanhol queria dizer, enquanto elementos do staff separaram os dois jogadores.

Segundo a Marca, o lateral-direito não terá gostado da tentativa de Panenka no penálti falhado aos 14 minutos.

Agora, Carvajal arrisca um castigo, porque não estava convocado e, por isso, não poderia estar na área técnica do Real Madrid.