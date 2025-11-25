Surpresa em Manchester, onde o City, sem portugueses em ação, sofreu a primeira derrota na Liga dos Campeões. O “carrasco” foi o Bayer Leverkusen, que ganhou por 2-0 com o capitão Alejandro Grimaldo em plano de evidência.

Num jogo arbitrado pelo português João Pinheiro, Guardiola fez uma revolução no onze inicial, depois da derrota em Newcastle para a Premier League, mas as mexidas não melhoraram a equipa.

Ao intervalo, os alemães venciam mesmo por 1-0, marcou o ex-Benfica, Grimaldo, aos 23 minutos, deixando o City em estado de alerta.

Na segunda parte, foram a jogo nos ingleses Doku, Phil Foden ou Erling Haaland, mas a noite era do Bayer Leverkusen, que chegou ao 2-0 por Patrick Shick aos 54 minutos.

O Manchester City teve mais do dobro dos remates do adversário, enviou uma bola aos ferros, mas ficou mesmo a zeros, num jogo em que pouco ou nada saiu bem aos ingleses, que mantêm os 10 pontos na tabela.

Quanto aos Farmacêuticos somam a segunda vitória seguida na fase liga da Champions, depois do triunfo na casa do Benfica, chegam aos oito pontos e ultrapassam, à condição, o Sporting, que na quarta-feira recebe o Club Brugge.