VÍDEO: Lamine Yamal salva Barcelona em Newcastle com golo aos 90+6
Catalães sofreram o 1-0 aos 86 minutos, mas conseguiram empatar no último lance do jogo
Newcastle e Barcelona guardaram o melhor, ou seja os golos, para o fim de um duelo “rasgadinho” que terminou empatado 1-1. Harvey Barnes, aos 86 minutos, e Lamine Yamal, com um penálti convertido aos 90+6m, construíram o resultado.
No reencontro entre as duas equipas, que se defrontaram na ronda inaugural da fase liga da Liga dos Campeões, o choque de estilos entre a intensidade do Newcastle e o virtuosismo do Barcelona resultou num jogo equilibrado, no St. James’ Park.
Os ingleses somaram várias aproximações perigosas à baliza catalã, mas tiveram poucas definições de qualidade. Do outro lado, o Barça procurava impor o seu estilo, mas o ritmo imposto pelo adversário nunca lhe permitiu fazê-lo.
A segunda parte foi a que mais emoções levou às duas balizas. Aos 66 minutos, Lewandowski ficou perto de marcar para os culés, mas desviou um cruzamento de Raphinha para fora.
Na resposta, o Newcastle desperdiçou a melhor ocasião até então, quando Anthony Gordon rematou ao poste (74m). Na recarga, Joelinton ainda empurrou para o fundo da baliza do Barça, mas estava em (clara) posição irregular.
Newcastle ao poste 🥶
Na recarga Joelinton ainda meteu a bola na baliza mas estava em posição irregular ❌#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Newcastle #Barcelona pic.twitter.com/P05Gl9ls4C
— sport tv (@sporttvportugal) March 10, 2026
Os magpies nunca baixaram a guarda e acabaram por marcar aos 86 minutos, quando Harvey Barnes, com Raphinha nas covas, aproveitou um cruzamento de Jacob Murphy para, à segunda, bater Joan Garcia.
Harvey Barnes leva o St. James' Park à loucura 😍#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Newcastle #Barcelona pic.twitter.com/81PTeIUfsk— sport tv (@sporttvportugal) March 10, 2026
Só que, no último minuto do período de compensação, Malick Thiaw derrubou Dani Olmo no interior da área inglesa, permitindo a Lamine Yamal fazer o 1-1 de penálti.
Yamal não tremeu e fez o empate no último suspiro 🤷♂️#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Newcastle #Barcelona pic.twitter.com/T9D6mz9Lz7— sport tv (@sporttvportugal) March 10, 2026
O Newcastle visita o Camp Nou, no dia 18 de março, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.