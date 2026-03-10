Os momentos que antecederam o pontapé de saída no jogo entre o Galatasaray e o Liverpool, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, foram de emoções fortes para Victor Osimhen.

O avançado da equipa turca viu a claque do clube exibir uma enorme tarja em homenagem à sua mãe, que faleceu quando Osimhen era ainda criança.

O internacional nigeriano, de 27 anos, não conseguiu conter as lágrimas quando viu a tarja, tendo sido confortado por alguns companheiros de equipa.