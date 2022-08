O Estrela Vermelha de Belgrado venceu esta quarta-feira o Pyunik, da Arménia, por 5-0, dando assim o passo importante para seguir em frente na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Apesar da vitória expressiva dos sérvios, o jogo ficou marcado pela expulsão de Milan Rodic em apenas 18 segundos. Com a arbitragem do encontro a ficar ao cargo do português Artur Soares Dias, aos 88 minutos, altura que o formação de Belgrado vencia por 5 golos de vantagem, o jogador sérvio fez uma falta que mereceu cartão amarelo.

Na jogada seguinte, o defesa de 31 anos volta a cometer falta sobre o adversário, não deixando alternativa a Soares Dias se não mostrar o segundo amarelo e consequente cartão vermelho.

Veja o vídeo em que Soares Dias expulsa o jogador sérvio em apenas 18 segundos: