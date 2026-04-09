O Shakhtar-AZ, da primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, começou com um enorme susto, que envolveu Isaque.

Num duelo no chão, logo aos três minutos, Mees de Wit caiu por cima do médio brasileiro, que ficou imóvel no relvado, sem se conseguir mexer.

Os colegas de equipa e os próprios adversários rapidamente formaram um cordão à volta de Isaque, que recebeu assistência na zona do pescoço e recuperou, tendo até continuado em campo. No entanto, viria a ser substituído aos 24 minutos.