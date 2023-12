Houve confrontos violentos em Birmingham, Inglaterra, antes do jogo entre o Aston Villa e o Legia de Varsóvia, da Polónia, para a Liga Conferência.

Quatro polícias ficaram feridos, tendo um deles sido atingido por uma tocha. Segundo a polícia local, 46 adeptos polacos foram detidos por atos violentos, posse de armas ou agressão aos elementos das equipas de emergência.

Haveria cerca de um milhar de adeptos do Legia sem bilhete para o jogo. A violência terá eclodido por não conseguirem aceder ao estádio.

Pior violência em duas décadas

Fontes da polícia disseram que a violência no exterior do estádio foi «a pior que os agentes viram num jogo de futebol em mais de duas décadas».

Segundo as autoridades locais, foram «90 minutos de violência contínua», com os adeptos barrados a atirarem tochas e objetos para o estádio a partir das ruas circundantes.

Agente policial em chamas

Um agente da polícia sofreu um traumatismo craniano e foi assistido por ter inalado fumo, depois de uma tocha ter pagado fogo ao seu casaco, que lhe foi rapidamente retirado para minimizar os ferimentos.

Outro agente foi para o hospital com suspeita de fratura numa mão.

Vários cães da polícia ficaram feridos ao caminharem sobre vidros partidos, depois de terem sido atiradas garrafas aos agentes.

Várias testemunhas disseram que adeptos polacos roubar garrafas de ketchup numa roulotte de hambúrgueres para as atirar para dentro do estádio.

Aston Villa queixa-se à UEFA

Em comunicado, o Aston Villa confirmou ter apresentado uma queixa à UEFA sobre o comportamento dos adeptos do Legia de Varsóvia e a «chocante falta de cooperação» dos dirigentes do clube polaco.

Todos os detidos permanecem sob custódia e nenhum adepto da equipa da casa foi detido no âmbito dos acontecimentos.

No campo, o Aston Villa venceu por 2-1 e passou a liderar o grupo com mais três pontos do que o Legia.