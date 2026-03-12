Liga Conferência: AEK de Relvas goleia, Joel Pereira e Tiago Dantas assistem
Cher Ndour (ex-Benfica) e Marius (ex-FC Porto) marcaram na primeira mão dos oitavos de final
Com o português Filipe Relvas no onze inicial, o AEK de Atenas alcançou a vitória mais expressiva na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, ao golear o Celje, na Eslovénia, por 4-0.
Ao intervalo, a vantagem da equipa grega era já de três golos, marcaram Varga (3m), Koita (33m) e Gacinovic (36m), tendo Moukoudi fechado o resultado aos 49 minutos. Além dos quatro golos que marcou, o AEK ainda acertou por uma vez nos ferros da baliza do Celje, por Varga (11m).
Joel Pereira foi titular e assistiu para o tento de honra do Lech Poznan na derrota por 3-1 frente ao Shakhtar Donetsk. Ainda nos polacos, o defesa João Moutinho foi lançado para a última meia hora da partida.
Também por 3-1, o Rayo Vallecano ganhou na casa do Samsunspor, com o ex-FC Porto e Desp. Aves, Marius, a marcar pela formação turca. Ainda assim, a figura do jogo foi o brasileiro Alemão, que bisou pelos madrilenos.
O AZ Alkmaar, com Alexandre Penetra na equipa inicial, derrotou o Sparta de Praga por 2-1, bisou o inevitável Troy Parrot. Igualmente inevitável, apesar deste triunfo, é a queda dos Países Baixos ao sétimo lugar do ranking da UEFA no final desta época, depois da vitória do FC Porto em Estugarda, esta quinta-feira, para a Liga Europa.
O antigo médio do Benfica, Cher Ndour, marcou no triunfo da Fiorentina sobre o Rakow (2-1), enquanto Tiago Dantas, outro antigo jogador das águias, assistiu na derrota do Rijeka frente ao Estrasburgo (2-1).
O Sigma Olomouc-Mainz e o Crystal Palace-AEK Larnaca terminaram empatados a zero. O português Gustavo Ledes foi titular nos cipriotas, que continuam invictos na prova.
Daqui a uma semana disputam-se os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência.