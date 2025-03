O Betis realizou o último treino antes da partida dos oitavos de final da Liga Conferência diante do Vitória de Guimarães. Os «verdiblancos» contam com seis baixas para o desafio.

Ángel Ortiz, Giovani Lo Celso, Marc Roca, Héctor Bellerín e William Carvalho estão afetados por lesões e por isso não contam para este encontro. Os últimos dois treinaram com o grupo, mas ainda estão a recuperar os índices físicos após paragens prolongadas. Já o jovem Cucho Hernández não está inscrito.

O extremo Ez Abde voltou, por outro lado, ao lote de disponíveis para o experiente treinador Manuel Pellegrini.

Depois do bom desempenho do último final de semana na La Liga, com uma vitória sobre o Real Madrid por 2-1, os espanhóis viram agulhas para a Liga Conferência.

Já o Vitória de Guimarães tem três baixas - Bruno Gaspar, Gustavo Silva e Jesus Ramírez, todos por lesão.