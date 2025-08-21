O Noah, campeão arménio em título, deu um recital na capital eslovena, Ljubljana, onde bateu o Olimpija por uns esclarecedores 4-1, dando um passo firme rumo ao regresso à fase liga da Liga Conferência, na qual se estreou na época passada.

Hélder Ferreira destacou-se no Noah com duas assistências para golo, num jogo que contou ainda com Gonçalo Silva e David Sualehe no onze inicial dos arménios, que viram Imran Oulad Omar completar um hat-trick. Pelos eslovenos, o lateral-direito Diga entrou no decorrer da segunda parte.

Igualmente em boa posição para avançar na prova ficou o AZ Alkmaar, de Alexandre Penetra, que ganhou por 2-0 em Sofia, frente ao Levski, que contou com o lateral-direito português Aldair a tempo inteiro.

Rúben Vinagre foi titular no triunfo do Legia Varsóvia, na Escócia, frente ao Hibernian (1-2), e o avançado Leonardo Rocha ajudou o Raków a derrotar o Arda (1-0).

O Univ. Craiova, com Teles a titular, surpreendeu, na Turquia, o Basaksehir (1-2), que teve Miguel Crespo no meio-campo. Filipe Relvas foi titular no empate do AEK Atenas na casa do Anderlecht (1-1), resultado que se verificou ainda no duelo entre o Servette, de Keyan Varela, e o Shakhtar Donetsk, bem como na visita do Besiktas, com João Mário e Rafa no onze inicial, a Lausanne.

André Gonçalves jogou a última meia hora na derrota dos ucranianos do Polissya Zhytomyr frente à Fiorentina por 3-0, resultado com o qual os polacos do Jagiellonia Bialystok, com Bernardo Vital no eixo defensivo, bateram o Dínamo Tirana, que contou o lateral Tiago Nani no onze inicial.

Nota ainda para a derrota dos luxemburgueses do Differdange, de Rafa Pinto, no Kosovo, frente ao Drita (2-1), e para a goleada sofrida pelo Cluj diante dos suecos do Hacken (7-2), com o luso-romeno Mário Camora a capitanear a equipa que viajou da Roménia.

Os jogos da segunda mão do play-off de acesso à Liga Conferência disputam-se daqui a uma semana.

Outros resultados da 1.ª mão do play-off:

Rosenborg 2-1 Mainz

Gyor 2-1 Rapid Viena

Hamrun 1-0 RFS

Wolfsberger 2-1 Omonia

Breidablik 2-1 Virtus

Celje 1-0 Ostrava

Neman 0-1 Rayo Vallecano

Sparta Praga 2-0 Riga

Estrasburgo 0-0 Brondby

Shelbourne 3-1 Linfield

Crystal Palace 1-0 Fredrikstad

RELACIONADOS
Liga Conferência: Santa Clara-Shamrock Rovers, 1-2 (crónica)
Liga Europa: Lincoln Red Imps-Braga, 0-4 (crónica)
Liga Europa: Rui Vitória aplica reviravolta, Moutinho e Sandro Cruz perdem