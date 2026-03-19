Na leiva de jogos das 20 horas da Liga Conferência, nesta quinta-feira, o AZ Alkmaar, Estrasburgo, Shakhtar Donetsk e Rayo Vallecano seguiram em frente para os quartos de final da competição.

O resultado mais desnivelado foi obtido pelo AZ, dos Países Baixos, com o português Alexandre Penetra a titular. Venceram por 4-0 em casa do Sparta Praga, já depois de uma vitória por 2-1 na primeira mão. Kees Smit, com duas assistências, e Troy Parrott, com um golo e uma assistência, foram figuras.

Noutro ponto da Europa, em Estrasburgo, França, a equipa da cidade empatou por 1-1 com o Rijeka, da Croácia. Tiago Dantas foi titular pelo equipa forasteira, Rafael Luís, emprestado pelo Benfica, foi suplente utilizado pelos franceses. No agregado, o Estrasburgo venceu 3-2.

Outro português teve ainda mais azar - João Moutinho, do Lech Poznan, marcou um autogolo que permitiu ao Shakhtar Donetsk avançar na competição sem prolongamento. Após uma vitória dos ucranianos na primeira mão por 3-1, o Poznan reagiu e marcou dois golos na primeira parte, esta quinta-feira, por Ishak. Na segunda metade, Moutinho fez auto-golo.

Por fim, num duelo sem portugueses, o Samsunspor ganhou por 1-0 em Espanha, na casa do Rayo Vallecano, mas a vitória por 3-1 da primeira mão permitiu aos homens da La Liga seguir em frente.

É este o alinhamento dos quartos de final da competição: