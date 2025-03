Má sorte para muitos portugueses que participaram esta quinta-feira na Liga Conferência. Nos primeiros jogos da tarde, pelas 17h45, o Pafos de Pepê Rodrigues e o Celje de Ricardo Silva foram eliminados.

No caso dos cipriotas do Pafos, que também alinharam com o cabo-verdiano Jota Correia no onze inicial, até levavam vantagem sobre os suecos do Djugarden na primeira mão.

No entanto, essa vantagem foi anulada pelos golos de Fallenius (35m) e Stensson (69m). Domingos Quina, internacional jovem por Portugal, entrou para os 15 minutos finais mas o 2-0 manteve-se.

Os lusos do Jagiellonia, da Polónia, ainda tiveram um susto diante dos belgas do Cercle Brugge. Depois de uma vitória por 3-0 na primeira mão, perderam por 2-0 na Bélgica. Tomás Silva e João Moutinho alinharam pelos polacos, enquanto Flávio Nazinho foi titular pelo Cercle.

Os outros dois jogos das 17h45 foram a prolongamento. O Celje de Ricardo Silva, guarda-redes português, teve um duelo louco na Suíça, diante do Lugano. Martim Marques foi suplente utilizado nos suíços.

Após um 5-4 nos 120 minutos, com uma expulsão para o Lugano aos 90+4m e golo do Celje no minuto seguinte, nas grandes penalidades foi mais forte o Celje, com o guardião português a ser figura.

Já os austríacos do Rapid Viena bateram o Borac Banja Luka por 2-1, com golos de Beljo (70m) e Schaub (96m). Os bósnios marcaram por Ogrinec.

As equipas vencedoras apuram-se para os quartos de final da competição. Se o V. Guimarães vencer o Bétis, encontra o Jagellonia.