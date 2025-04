Ricardo Silva, do Celje, e João Moutinho e Tomás Silva, do Jagiellonia, foram eliminados da Liga Conferência no final de tarde desta quinta-feira. No primeiro caso, a equipa eslovena foi batida pelos italianos da Fiorentina, enquanto que os polacos foram ultrapassados pelo espanhóis do Bétis.

No jogo mais entusiasmante dos dois (ambos começaram às 17h45), a Fiorentina recebeu o Celje em Florença no jogo mais importante da história da equipa eslovena em competições europeias. Após uma vitória por 2-1 na primeira mão, as duas equipas empataram a duas bolas em Itália.

O Celje vendeu cara a derrota apresentando um estilo de jogo atrativo e com bastante domínio de posse de bola, orientados por Albert Riera. O guarda-redes Ricardo Silva, ex-Tondela e FC Porto, foi titular. João Pinheiro foi o árbitro da partida.

Já na Polónia, o Jagiellonia teve mais dificuldades em conter o Betis após uma derrota por 2-0 na primeira mão. Na segunda, fixou-se um empate a uma bola após golos de Churlinov e Bakambu.

João Moutinho (lateral-esquerdo) foi titular pelos polacos, com Tomás Silva, ex-Sporting, a entrar na segunda parte. Fiorentina e Bétis vão defrontar-se nas meias-finais.