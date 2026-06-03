O Turan Tovuz, que terminou a última edição da Liga do Azerbaijão na terceira posição, foi impedido pela UEFA de participar na próxima edição da Liga Conferência devido a um escândalo de viciação de resultados que remonta ao ano de 2019.

Nessa altura, a federação azeri baniu de qualquer atividade relacionada com o futebol, entre outros, sete jogadores do Turan Tovuz pelo envolvimento num esquema que visou adulterar os resultados de vários jogos da Liga local.

Foi essa deliberação que levou a UEFA a aplicar o regulamento que impede a participação nas competições que organiza de um clube que tenha estado «direta ou indiretamente ligado a atividades com a intenção de manipular ou influenciar o resultado de um jogo nacional ou internacional».

Em comunicado, o Turan Tovuz garante que vai recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD): «O nosso clube irá tomar todas as medidas legais para alterar esta decisão e assegurar a nossa participação na Liga Conferência, para a qual nos qualificámos respeitando todos os princípios desportivos.»

O Turan Tovuz procura regressar às competições europeias 32 anos depois de ter disputado a fase de qualificação da Taça UEFA, em 1994.